Итогом ростовской программы "Историческая параллель" станет экспозиция об участниках СВО

Как рассказал руководитель программы Валерий Антонов, в рамках реализации проекта школьники проводят исследовательскую и поисковую работу, нацеленную на то, чтобы сохранить историю современной России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Большая уличная экспозиция "Герои СВО - выпускники ростовских школ" завершит исследовательскую и поисковую работу ростовских школьников по программе "Историческая параллель", сообщил руководитель программы Валерий Антонов на церемонии с участием президента Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в нескольких регионах.

"В нашем городе реализуется проект "Историческая параллель", мы его реализуем в содружестве с Российским историческим обществом. Он охватывает с 1 по 11 классы. Мы ориентировали наших ребят - членов исторического клуба на то, чтобы сохранить именно историю современной России, в том числе и ту историю, которая творится у нас на глазах - это подвиги наших земляков. Эта деятельность ребят выйдет за рамки школ. 9 декабря этого года на главной улице нашей Донской столицы откроется большая уличная экспозиция "Герои СВО - выпускники ростовских школ". Это станет итогом исследовательской и поисковой работы наших ребят", - сказал Антонов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, презентовавший президенту новую ростовскую школу совместно с Антоновым, сказал, что в рамках программы во всех школах региона проходят такие патриотические занятия и организованы уголки памяти.

"Мы показали, как можно помнить и знать историю, на всех пространствах школы мы увидели, как можно знать настоящих героев. Мы находимся сейчас в уголке, который посвящен Артему Абдурахманову - нашему герою, родившемуся в Ростове, отдавшему свою жизнь в Луганской Народной Республике, посмертно награжденному Орденом мужества. Такая работа и о современной истории и истории нашего великого государства сегодня везде проходит", - уточнил Голубев.

Глава региона отметил также, что в нескольких школах области создаются тематические классы, включая класс воздушный гимнастики, космического пространства совместно с Роскосмосом.

Проект "Историческая параллель" реализуется в Ростовской области с 1 сентября 2022 года по соглашению администрации Ростова-на-Дону и Российского исторического общества. В 2022-2023 учебном году во всех школах Ростова-на-Дону были организованы исторические клубы старшеклассников, введен курс внеурочной деятельности в 3-4 классах "Познавая малую Родину".