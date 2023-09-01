Путин отметил, что культура и язык лежат в основе любого социума

Президент обратил внимание, что интерес в Киргизии к русскому языку - "это чрезвычайно важная вещь, которой, безусловно, нужно дорожить"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Культура и язык - чрезвычайно важные вещи, которые лежат в основе любого социума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

В начале встречи глава государства напомнил, что ранее вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым дал старт строительству трех школ в республике с преподаванием "всех предметов на русском языке".

"Хочу в этой связи обратить внимание: Кыргызстан - это республика бывшего Советского Союза, вы знаете, мы жили в одной, единой стране, но все очень быстро забывается, все очень быстро расходится, кроме одного - кроме культуры. Но и ее надо поддерживать. Культура и язык - чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе любого социума", - указал российский лидер.

Он обратил внимание, что интерес в Киргизии к русскому языку - "это чрезвычайно важная вещь, которой, безусловно, нужно дорожить". Говоря о создании там сети русскоязычных школ, Путин сказал: "Это, безусловно, способствует поддержанию всего того самого лучшего, что было достигнуто, когда бывшие республики Советского Союза жили в едином государственном пространстве".

Комментируя открытие новых школ в регионах РФ, глава государства отметил: "Мы движемся очень уверенно по пути организации нового образовательного пространства, его совершенствования - это радует".

Обращаясь к участникам открытого урока, Путин поздравил их с началом нового учебного года, а также всех школьников и студентов, преподавателей и членов их семей. "Хочу всем вам пожелать успехов в новом учебном году", - подытожил президент.