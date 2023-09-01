Шульман грозит новый штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Политолога могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор составил протокол в отношении политолога Екатерины Шульман, внесенной Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов, за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда, в который поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Екатерины Шульман по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов, в том числе через средства массовой информации или с использованием интернета без указания на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента)", - сообщили в суде. За это правонарушение ей грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Ранее Шульман уже была оштрафована на 10 тыс. рублей по аналогичной статье КоАП РФ.

Минюст РФ 15 апреля 2022 года внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман, художника-карикатуриста Сергея Елкина.