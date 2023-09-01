Минпросвещения разработало параметры золотой и серебряной медали

На их лицевой стороне будет изображено рельефное изображение Государственного герба РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Медали "За особые успехи в учении" I и II степени изготовят из металла методом холодной штамповки, на лицевой стороне будет изображено рельефное изображение Государственного герба РФ. Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Медали "За особые успехи в учении" I и II степеней (далее вместе - медали) представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон. Вдоль кантов с обеих сторон медалей расположены объемные точки - полусферы по всей окружности. Торцевые поверхности медалей и изображения полированные. Медали изготавливается из металла методом холодной штамповки. На лицевой стороне медалей (аверсе) посередине - рельефное изображение Государственного герба РФ", - говорится в документе.

По окружности медалей в верхней половине, симметрично вертикальной оси, слева направо расположена надпись "Российская Федерация", в нижней оставшейся части окружности по высоте букв надписи - четыре равноудаленных рельефных канта. На оборотной стороне медалей в верхней части слева по окружности - надпись "За особые успехи в учении", посередине - стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по нижней части окружности декоративной пальмовой ветвью. В переплете книги расположен товарный знак изготовителя.

Медаль "За особые успехи в учении" I степени будет изготовлена из металла желтого цвета и будет иметь золотистый цвет, II степени - белого и будет иметь серебристый цвет. Диаметр медали составляет 40 мм, толщина - 3 мм.

Медали упаковываются в пластиковый футляр с изображением Государственного герба РФ, в бархатном ложементе футляра - углубление под медаль. Для медали "За особые успехи в учении" I степени используется футляр красного цвета, для медали "За особые успехи в учении" II степени - синего цвета. "Упаковка медалей должна обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности", - говорится в документе.

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали "За особые успехи в учении" II степени - серебряные медали.