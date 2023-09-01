1 сентября, 13:42
День знаний

Путин назвал День знаний таким же всенародным и любимым в России праздником, как Новый год

По словам президента, 1 Сентября связано "в том числе с новыми шагами в развитии страны и человека"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. День знаний - это добрый и один из самых любимых праздников в России наравне с Новым годом, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

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"Учебный год - это ведь один из самых любимых праздников в стране, так же как Новый год. Ведь Новый год связан с чем? Связан с ожиданиями чуда, с ожиданиями какого-то обновления. То же самое - и новый учебный год", - сказал глава государства.

По его словам, начало учебного года также связано с новым: с открытиями, новыми друзьями, знаниями, "с еще одним шагом вперед в своем развитии".

"Это очень важно и затрагивает практически каждого человека в стране. Нет, наверное, такого человека, который так или иначе не был бы связан с событиями 1 Сентября. Это такой, действительно, очень добрый, всенародный праздник, связанный в том числе с новыми шагами в развитии страны и человека", - заключил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень знаний
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