Путин назвал жителей новых регионов талантливыми и энергичными

По словам президента России, никто не стоит с протянутой рукой и все готовы работать

СОЛНЕЧНОГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Жители новых регионов России - талантливые и энергичные, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать, но им нужна поддержка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"Люди очень талантливые, трудоспособные, энергичные. Я знаю, я встречался с людьми, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать, нужно только создать условия. Но, конечно, нужна поддержка", - сказал президент, отвечая на вопрос Каролины Уманской из Запорожской области о дальнейшем развитии новых регионов РФ.