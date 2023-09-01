В Луганске открыли сквер имени Героев "Молодой гвардии"

Его реконструировали московские специалисты

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия сквера имени Героев "Молодой гвардии" после реконструкции, проведенной московскими специалистами, прошла в Луганске, с места события передает корреспондент ТАСС.

В сквере имени Героев "Молодой гвардии", расположенном в центре Луганска, московские специалисты демонтировали все старые конструкции, обустроили новые дорожки, заложили необходимые коммуникации и возвели поющий фонтан. Также строители установили несколько детских площадок для детей разных возрастов, универсальное поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, скейт-парк, две спортивных площадки, построили сцену.

Церемонию открытия сквера посетили врио главы ЛНР Леонид Пасечник, сенаторы РФ от республики Ольга Бас и Дарья Лантратова, председатель Народного совета (парламента) ЛНР Денис Мирошниченко, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

"Парк сделан в соответствии с самыми последними технологиями, разработан очень здорово, очень красиво, очень качественно. <…> Мне кажется, что он станет одним из самых любимых мест отдыха луганчан. <…> Всем, кто воплощал этот проект в жизнь - слова огромной благодарности", - сказал Пасечник.

Пилавов в свою очередь рассказал, что московские специалисты реконструировали все элементы парка - за исключением скамеек с чугунным основанием, бюстов участников подпольной антифашистской организации "Молодая Гвардия" и памятника поэтессе Татьяне Снежиной. "В этом году исполнилось 75 лет этому парку с момента заложения. <…> Этот сквер пообещал Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы - прим. ТАСС) <...>. Он как настоящий офицер: слово дал - слово сдержал", - отметил он.

3 июня 2022 года Собянин и Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском. Также московский градоначальник и председатель правительства республики Сергей Козлов поставили подписи под двусторонним соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.