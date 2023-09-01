Роскомнадзор удалил более 4,5 млн ссылок на нарушающий авторские права контент

Как отметил замглавы ведомства Вадим Субботин, все заблокированные объекты авторских прав подпадают под закон о противодействии пиратству в интернете

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор удалил или заблокировал уже более 4,5 млн ссылок на контент, опубликованный с нарушением авторских и смежных прав. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Как напомнил Субботин, все заблокированные объекты авторских прав подпадают под закон о противодействии пиратству в интернете. Только на основании определений Московского городского суда в 2023 году под защиту Роскомнадзора попали более 8,5 тыс. объектов авторских и смежных прав. Большая часть из них - это видеоконтент, примерно 85%, литературные произведения составили 12%, трансляции и музыкальные произведения - 2,5%, произведения науки, искусства и базы данных - 1%.

"На текущий момент всего на основании решений судов и Минцифры в интернете удалено, либо заблокировано более 4,5 млн интернет-ссылок, это достаточно большая цифра", - сказал он на отраслевой конференции "Книжный рынок России - 2023" в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

Также Субботин рассказал, что в рамках действия меморандума поисковые системы самостоятельно удалили из своей поисковой выдачи более 100 млн пиратских ссылок.

В 2023 году ведомство удалило уже почти полтора миллиона ссылок на контент, опубликованный с нарушением авторских и смежных прав. "В этих ссылках было и то, что касается книжных авторских прав. Книжные издания защищают свой бизнес и свои произведения", - добавил он.

36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.