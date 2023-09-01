Путин назвал ключевым моментом в жизни человека выбор пути для самореализации

Президент отметил, что, занимаясь любимым делом, человек "все равно в конечном итоге где-то в глубине души рассчитывает на общественное признание"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Правильный выбор пути для самореализации является залогом жизненного успеха, убежден президент России Владимир Путин.

"Это очень важный, ключевой момент в жизни каждого человека - выбор того пути, по которому он должен пойти. И если человеку удается найти себя в жизни, как в известном произведении "Два капитана" говорилось, получить возможность раскрыть все потенциальные силы своей души, выбрать такое дело, - то это основной и главный гарант успеха в будущем для каждого человека", - сказал глава государства в ходе открытого урока "Разговор о важном".

По словам Путина, развиваясь по такому пути, добиваясь результата, молодые люди будут получать удовлетворение от своих собственных успехов и будут вносить вклад в развитие всей страны.

Также президент отметил, что, занимаясь любимым делом, человек "все равно в конечном итоге где-то в глубине души рассчитывает на общественное признание, на признание другими людьми того, что им сделано и достигнуто". "Мы все живем в социуме, и это, безусловно, чрезвычайно важная вещь - признание, признание своих успехов. Это дает человеку новые силы, является еще одним толчком для внутреннего развития", - добавил Путин.

Он выразил уверенность, что, действуя таким образом, ребята будут добиваться "самых больших, значимых, нужных для страны результатов по всем направлениям развития". В их числе глава государства назвал строительство, космос, дорожную сферу, инфраструктуру, медицину, экологию. " Нет числа тем задачам, которые стоят перед нами и в будущем перед каждым из вас", - заключил Путин.