Столичные приставы увеличили взыскание алиментов до 1,6 млрд рублей

По состоянию на 1 августа на принудительном исполнении московских приставов находилась 21 тыс. производств о взыскании алиментов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы Москвы за неполный год взыскали с должников по алиментам 1,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве после ежегодно проводимого мероприятия накануне 1 сентября "Собери ребенка в школу".

"В результате применения мер принудительного исполнения и мер уголовно-правового воздействия за 7 месяцев 2023 года с должников по алиментным обязательствам взыскано 1 млрд 615 млн рублей, что на 450 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 1 августа на принудительном исполнении московских приставов находилась 21 тыс. производств о взыскании алиментов (годом ранее - 30 тыс.). Для взыскания долгов приставы применяют весь комплекс мер классического исполнения.

В рамках более 17,3 тыс. производств действуют ограничения в праве выезда за пределы РФ, а 5,3 тыс. неплательщиков, имеющих водительские удостоверения, ограничены в водительских правах. Так, в Гагаринском районе Москвы должник выплатил 4,7 млн рублей после того, как пристав ограничил ему выезд за рубеж и у должника срывалась загранкомандировка.

За 7 месяцев приставы совершили более 7,4 тыс. выходов по адресам неплательщиков, в ходе которых подвергают описи и аресту их имущество. После ареста квартиры в элитном районе Москвы 52-летний бизнесмен выплатил долг по алиментам на 27 млн рублей. А житель района Гольяново, задолжавшийся по алиментам в пользу двух своих детей, перечислил всю сумму в 860 тыс. рублей после ареста приставами его автомобиля Ford Explorer. В Тропарево-Никулинском районе должник остался без автомобиля Skoda Octaviа, который продан на торгах в счет оплаты долга в 366 тыс. рублей.

Как отметил главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов, взыскание алиментов является приоритетным направлением работы приставов, в связи с чем приставы напоминают об ответственности родителей за неисполнение обязательств перед детьми.