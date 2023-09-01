В Ростовской области сделают разрывы в барьерных ограждениях на трассе М-4 "Дон"

Решение было принято после ЧП на трассе в конце марта, когда во время снегопада на федеральной автодороге образовалась пробка в 60 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены сделать девять разрывов в барьерных ограждениях, разделяющих встречные потоки транспорта, на М-4 "Дон" до конца октября 2023 года. Решение было принято после ЧП на трассе в конце марта, когда во время снегопада на федеральной автодороге образовалась пробка в 60 км, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Помимо этого, исходя из анализа событий, произошедших в период 30-31 марта этого года и спровоцировавших многокилометровые заторы на трассе М-4 "Дон", было принято решение об устройстве девяти технологических разрывов для оперативной обработки противогололедными материалами и перенаправления транспортных потоков в случае образования заторов", - говорится в сообщении.

В министерстве ТАСС уточнили, что технологические разрывы сделают до конца октября 2023 года. Ранее начальник управления ГИБДД по Ростовской области Олег Богун выходил с инициативой оборудовать на трассе съемные барьерные ограждения, однако, как уточнили в министерстве, такое решение не подходит с точки зрения безопасности.

Снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта, в результате непогоды пострадали объекты коммунальной инфраструктуры, на федеральной автодороге М-4 "Дон" образовался затор в 60 км. Власти приняли решение о создании разрывов барьерных ограждений, разделяющих потоки транспорта, чтобы выводить автомобили из пробки на встречную полосу. Было проделано 11 технологических разрывов в ограждении. На региональном оперштабе по ЧС приняли решение об оборудовании пунктов обогрева для водителей. Решением губернатора в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах был введен режим ЧС.