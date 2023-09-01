МВД сообщило об отсутствии новых штрафов за нарушения требований к неисправным машинам

Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством при наличии повреждений предусматривается штраф от 500 рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые штрафы за нарушения вступившего в силу перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не предусматриваются. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Обращаем внимание, что в связи со вступлением в силу перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в части административной ответственности за нарушения требований законодательства в области безопасности дорожного движения ничего не изменилось. Введение дополнительных мер ответственности в виде новых штрафов и иных наказаний указанными изменениями не предусмотрено", - сказала она.

1 сентября вступило в силу постановление правительства, уточняющее список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В частности, постановлением запрещается устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортных средств в эксплуатационной документации. Нельзя ездить с использованием шин, имеющих местные повреждения (пробои, порезы), обнажающие корд, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес, при наличии трещин.

Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством при наличии неисправностей предусматривается ответственность по ст. 12.5 КоАП со штрафом от 500 рублей.