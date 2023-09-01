Глава католиков РФ сообщил понтифик не будет останавливаться в Москве по пути из Монголии

Комментируя появлявшиеся ранее предположения о возможности остановки понтифика в российской столице, архиепископ Павел Пецци выразил мнение, что это "просто была чья-то фантазия"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск не планирует останавливаться в Москве на обратном пути после своего визита в Монголию для встречи с патриархом Кириллом или представителями российского руководства, никаких подобных планов нет. Об этом сообщил ТАСС председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.

"Нет никаких планов. Я, по крайней мере, не слышал ни о каких планах насчет возможности остановки в Москве по пути", - сказал ТАСС глава российских католиков, отвечая на вопрос о том, насколько возможна остановка Папы Франциска в Москве после его визита в Монголию для встречи с ним, патриархом Кириллом или представителями руководства страны.

Комментируя появлявшиеся ранее предположения о возможности остановки понтифика в российской столице, архиепископ Павел выразил мнение, что это "просто была чья-то фантазия".

Папа Франциск в пятницу прибыл в Монголию с апостольским визитом. Как отметили в службе печати Святого престола, это 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил со ссылкой на личные контакты с понтификом, что Папа Римский предлагает встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Как сказал Севастьянов, первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно было бы провести аналогичную встречу.