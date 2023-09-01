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День знаний

Путин рассказал, что никогда не задумывался, какие предметы были для него любимыми в школе

По словам президента, из-за вступительных экзаменов ему углубленно приходилось заниматься историей, литературой, русским и иностранным языками

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не задумывался о том, какие предметы в школе были для него любимыми, однако из-за вступительных экзаменов ему углубленно приходилось заниматься историей, литературой, русским и иностранным языками.

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"Решил для себя быстро очень, что я хочу поступать на юрфак, и поэтому я сразу задумывался о том, какие нужно сдавать предметы. А предметы нужно было сдавать - экзамены как раз по истории, литературе, русскому языку, иностранному языку. Поэтому мне пришлось начинать заниматься именно этими предметами", - отметил глава государства во время открытого урока "Разговор о важном".

Он пояснил, что "никогда не задумывался" о том, какие предметы в школе любимые или нелюбимые, при этом в старших классах "учился в школе с химическим профилем и с углубленным изучением физики, математики".

"Я скажу откровенно, честно: просто исходил из того, что есть набор предметов обязательных к изучению, и просто занимался ими, вот и все", - подытожил президент. Он добавил, что считает целесообразным "уйти от понятия "любимый", "нелюбимый", а стараться работать в плане своего собственного развития по широкому кругу вопросов, углубляясь в конкретную дисциплину". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень знаний
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