Путин заявил, что гордится присвоенной при работе в стройотряде квалификацией плотника

По словам президента, "важно человеку осознавать, что он что-то умеет делать своими собственными руками"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до сих пор гордится присвоенной ему во время работы в стройотряде квалификацией плотника четвертого разряда.

"Важно человеку осознавать, что он что-то умеет делать своими собственными руками. Я уже говорил, и могу еще раз повторить, что я в стройотряде работал, - мне была присвоена квалификация "плотник четвертого разряда". Я до сих пор этим горжусь, хотя я не стал плотником пятого или шестого [разряда]. У меня, как видите, по-другому сложилась судьба. Но я это помню, и с удовольствием об этом говорю, потому что научился что-то делать своими руками ", - сказал он во время открытого урока "Разговор о важном".

Президент также поддержал мнение школьницы из Омской области о необходимости трудового воспитания в школах. "Конкретные навыки - они важны, в том числе для ранней профориентации молодого человека. Но вы правы в том, что это, даже если и сыграет небольшую роль в профориентации, то дисциплинирует внутренне", - добавил глава государства.

При этом он отметил, что сейчас в школах, в том числе в рамках уроков технологии, ведется работа по многим направлениям. "Там и швейное дело, и IT-технологии, и беспилотный транспорт - там очень много направлений, и это, конечно, поддерживается", - подчеркнул Путин.