Путин подчеркнул, что без широкого кругозора получить удовольствие от жизни крайне сложно

Президент РФ добавил, что нужно специализироваться на конкретной области

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо сохранять широкий кругозор, специализируясь на конкретной области, иначе получать удовольствие от жизни будет практически невозможно.

"Да, нужно, конечно, углубляться в конкретную сферу деятельности и специализироваться на чем-то, но при этом, безусловно, нужно иметь широкий взгляд на жизнь, на вещи, которые тебя окружают. Иначе получать удовольствие от жизни будет очень сложно или практически невозможно", - сказал Путин, общаясь со школьниками во время открытого урока "Разговор о важном".

"Знания, они не только у нас накапливаются для того, чтобы мы их конкретно применяли, но особенно знания из разных областей формируют личность, характер, - продолжил глава государства. - Они формируют мировоззрение, вот что очень важно, и дают такие навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни".

Путин привел пример: человеку, который занимается математикой или физикой, будет очень трудно определиться с пониманием того, ради чего он занимается своими исследованиями, если "ему кажется, что ему, скажем, история не нужна". "Поэтому важно то, что взрослые люди называют гармоничным развитием", - подчеркнул российский президент.