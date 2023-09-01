В Приморье за выплатами обратились более 40 тыс. человек, пострадавших от паводка

На выплаты направили более 634 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Заявления о получении выплат подали 42 111 жителей Приморья, пострадавших от паводка. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

"На сегодня 42 111 приморцев подали заявления как пострадавшие от паводка по всем видам выплат. Это единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей, финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества - 50 тыс. рублей и в связи с полной утратой - 100 тыс. на человека. 12 781 заявление уже направлено на выплаты", - говорится в сообщении.

На выплаты направили более 634 млн рублей. Рассмотрение заявлений граждан продолжится и в выходные дни. 278 заявлений подано на капитальный ремонт. Эти выплаты начнутся на следующей неделе. Первые 19 предпринимателей получили почти 8 млн рублей.

Основной объем выплат бизнесу будет произведен в течение двух недель, сейчас предприниматели собирают документы. Заместитель директора - начальник кредитного отдела микрокредитной компании "Фонд развития Приморского края" Галина Корпусенко сообщила ТАСС, что предприниматели, пострадавшие от стихии, активно интересуются займом "Чрезвычайное происшествие".

"Мы получаем по 10-15 звонков ежедневно. Сейчас уже шесть предпринимателей собирают документы на получение займа. На этой неделе мы выдали первый займ, на следующей неделе планируем выдать второй и далее, по мере предоставления полного пакета документов от клиентов будем наращивать выдачи. Интерес от бизнеса к займу под 1% годовых растет, поскольку ставка очень низкая, а максимальная сумма займа увеличена до 3 млн рублей. Это очень выгодные условия для восстановления бизнеса", - сказала она.

На территории 14 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 690 жилых домов, из которых 45 - многоквартирные. Всего в подтопленных домах проживают 3 853 взрослых и 958 детей. Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.