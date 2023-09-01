1 сентября, 14:27

Путин отметил важность учителей и наставников в жизни человека

Президент добавил, что помнит своего первого учителя Чижову Тамару Павловну и последующих преподавателей и классных руководителей

СОЛНЕЧНОГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никогда нельзя забывать то, что "в качестве базы" дали родители и учителя.

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"Конечно, от нас зависит, от нашего трудолюбия зависит, как мы будем развивать то, что нам в качестве базы дали родители и наши наставники, учителя. Безусловно, но мы никогда не должны забывать о том, что они для нас сделали. Мы должны к ним относиться также, это старая формула, как мы хотим, чтобы относились к нам", - сказал он во время открытого урока "Разговор о важном".

По словам президента, человек всем по жизни обязан своим родителям и наставникам - учителям и педагогам. Путин также отметил, что помнит своего первого учителя Чижову Тамару Павловну и последующих преподавателей и классных руководителей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень знанийГод педагога и наставника
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