В новом микрорайоне Мариуполя открылась современная школа на 1,1 тыс. мест

Стоимость работ оценивается в 4,25 млрд рублей

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Первую современную школу на 1,1 тыс. мест стоимостью 4,25 млрд рублей открыли 1 сентября в развивающемся микрорайоне Невский в Мариуполе, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

В церемонии принял участие врио главы ДНР Денис Пушилин. Для учеников школы прошла торжественная линейка, прозвенел первый звонок. В завершение церемонии была разрезана красная ленточка.

"В Донецкой Народной Республике - она [школа] одна из лучших. Здесь обустроено все необходимое, здесь очень серьезная материально-техническая база. Не во всех высших учебных заведениях есть такие возможности <...>. Что немаловажно школа - полного дня - и позволит помимо основного образования давать детям дополнительное образование. Конечно, это секции, кружки, занятия спортом", - сказал журналистам врио главы ДНР.

Строительство школы началось в декабре 2022 года и завершено летом 2023-го. Стоимость работ оценивается в 4,25 млрд рублей, работы финансировались из федерального бюджета. Застройщиком выступила публично-правовая компания "Военно-строительная компания".

Всего в школе оборудованы 68 классов, в том числе специализированные классы по биологии, оказанию первой медицинской помощи, физике, химии, автоделу, робототехникие. Также в школе есть шахматный клуб, киберспортивный класс, два спортивных зала для гимнастических упражнений и игровых видов спорта, отдельный спортзал для маломобильных групп населения, высокотехнологичный актовый зал и легкоатлетический стадион.