В Краснодаре открыли первый в России центр раннего физического развития детей

В центре будут бассейны на 25 и 50 м с трибунами, спортивно-концертный зал на 650 посадочных мест, 8 залов для занятий разными видами спорта, тренажерный зал и другие

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Первый в России центр раннего физического развития детей "Стань чемпионом" открыли в Краснодаре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Поздравление президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии открытия центра раннего физического развития детей "Стань чемпионом" зачитал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Поздравляю вас с открытием многофункционального центра раннего физического развития детей "Стань чемпионом". Сегодня в Краснодарском крае создается новая поистине уникальная площадка для реализации перспективного пилотного проекта, направленного на развитие детско-юношеского спорта, совершенствование подготовки новых чемпионов и рекордсменов. Во многом благодаря отечественным инновационным технологиям и методикам индивидуального подхода к каждому ребенку сотрудники центра смогут всесторонне оценивать способности детей к физической активности, выявлять наилучшие для них виды спорта. Убежден, что практический опыт вашего центра, его передовые идеи и разработки в полной мере будут использованы и в других регионах страны в целях укрепления здоровья детей, вовлечение их с самого раннего возраста в занятия физической культурой и спортом, желаю вам успехов", - говорится в поздравлении.

О центре

Центры "Стань чемпионом" создаются в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина в части реализации мероприятий по созданию центров раннего физического развития, выявления задатков и потенциала у подрастающего поколения в различных видах спорта. В составе центра будут бассейны на 25 и 50 м с трибунами, спортивно-концертный зал на 650 посадочных мест, 8 залов для занятий разными видами спорта, тренажерный зал, зона спортивного тестирования с кабинетами антропологического, психофизического и спортивного тестирования, конференц-зал с демонстрационным залом, компьютерный класс, учебные классы для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, гостиничные номера, кафе, административные помещения, подземный и надземный паркинги.

На базе центра будут реализованы: программа раннего физического развития детей, разработанная Университетом имени Лесгафта совместно с Минпросвещения России и включенная в Навигатор образовательных программ, межведомственная программа "Плавание для всех", тестирование детей в возрасте от 5,5 до 12 лет на инновационном отечественном аппаратно-программном комплексе с целью определения предрасположенности к занятиям видами спорта, программы спортивной подготовки для детей начальных этапов подготовки по видам спорта плавание, самбо, вольная и греко-римская борьба, тхэквондо, рукопашный бой, брейкинг, акробатический рок-н-ролл, танцевальный спорт, художественная гимнастика, шахматы, компьютерный спорт. Также планируется проведение физкультурных, спортивных и культурных мероприятий.