Путин назвал главной мыслью "Разговоров о важном" любовь к России

По словам президента, тему стоит подавать с разных сторон красиво и интересно, чтобы у учащихся горели глаза и сам учитель получал удовольствие

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная мысль, которую нужно доносить до детей в рамках уроков "Разговоры о важном", - это любовь к России.

"Любить Россию", - так глава государства ответил на вопрос участницы встречи о том, какой главной мыслью можно поделиться во время таких уроков.

"Надо подойти к этому творчески. Можно посмотреть с исторической точки зрения, с задач, которые стоят перед страной, с нашей истории, с нашими традициями все связать, с семьей, с будущим нашего отечества", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что тему стоит подавать с разных сторон красиво и интересно, чтобы у учащихся горели глаза и сам учитель получал удовольствие.