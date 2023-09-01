1 сентября, 14:50,
обновлено 1 сентября, 14:59
День знаний

Путин назвал главной мыслью "Разговоров о важном" любовь к России

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, тему стоит подавать с разных сторон красиво и интересно, чтобы у учащихся горели глаза и сам учитель получал удовольствие

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная мысль, которую нужно доносить до детей в рамках уроков "Разговоры о важном", - это любовь к России.

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"Любить Россию", - так глава государства ответил на вопрос участницы встречи о том, какой главной мыслью можно поделиться во время таких уроков.

"Надо подойти к этому творчески. Можно посмотреть с исторической точки зрения, с задач, которые стоят перед страной, с нашей истории, с нашими традициями все связать, с семьей, с будущим нашего отечества", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что тему стоит подавать с разных сторон красиво и интересно, чтобы у учащихся горели глаза и сам учитель получал удовольствие. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень знаний
© Информационное агентство ТАСС
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