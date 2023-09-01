Путин заявил, что изучение восточных языков в школах России будет развиваться

Оно становится все более востребованным на фоне усиления сотрудничества с государствами Азии, отметил президент

СОЛНЕЧНОГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Изучение восточных языков в российских школах будет развиваться, так как оно становится все более востребованным на фоне усиления сотрудничества с государствами Азии, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"В этой связи [постепенного смещения политического и экономического центра в страны Азии], конечно, востребованным является изучение языков тех стран, с которыми растет объем наших отношений, - сказал глава государства в ответ на предложение школьницы из Смоленской области Дарьи Серой сделать изучение восточных языков, например, китайского, доступным в школах. - Но мы будем это делать, основываясь на той базе, которая досталась нам еще с прежних времен, потому что востоковедение в Советском Союзе и в России всегда находилось на высоком уровне, это признают все наши коллеги, работающие в этой сфере".

Президент отметил, что в первую очередь востребованы языки стран, с которыми развиваются экономические отношения, например, с Индией и Китаем, товарооборот с которыми растет. "Это, конечно, потребует необходимого количества специалистов, которые могут работать на этих направлениях, и изучения восточных языков - в высшей степени востребованных. Но это небыстрый процесс, потому что нужны специалисты, это требует времени, определенных усилий со стороны государства, средств и так далее", - добавил Путин.

При этом, акцентировал внимание президент, бурное развитие Азии "не значит, что все остальное должно затухать".

Дарья Серая рассказала главе государства, что она изучает французский, английский, испанский, польский, немецкий и японский языки. "Вот видите, из всех этих семи языков только один является восточным", - заметил Путин. "Надо работать над собой. Успехов вам", - добавил он.