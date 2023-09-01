Путин поддержал внедрение формата научного стендапа в российских школах

Президент добавил, что "обязательно посоветует" министру просвещения Сергею Кравцову шире внедрять этот формат

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об использовании научного стендапа в российских школах и добавил, что "обязательно посоветует" министру просвещения РФ Сергею Кравцову шире внедрять этот формат.

"Понимаю и поддерживаю. И в целом, преподаватели во многих школах используют такой метод обучения", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время открытого урока "Разговор о важном". Он добавил, что обязательно посоветует главе министерства просвещения, "чтобы он пошире внедрял" это предложение, сформулированное одним из школьников, участвующих в мероприятии.

В этом контексте российский президент отметил важность общения старшеклассников с младшими товарищами. "Для старшеклассников важно, потому что они ощущают себя почти взрослыми и повышается градус их ответственности за малышей, - указал он. - Для малышей это важно, потому что это же все же дети, и доверия часто даже у малышей больше к школьникам из старших классов, чем даже к учителям".