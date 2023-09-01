МВД заявило об отсутствии нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний в школах РФ

К охране общественного порядка было привлечено более 130 тыс. сотрудников полиции, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и специалисты-кинологи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, прошли в 47 тыс. школ России, нарушений общественного порядка не допущено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"1 сентября более чем в 47 тыс. школ во всех регионах Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года", - сказала она.

Волк отметила, что к охране общественного порядка во время празднования Дня знаний было привлечено более 130 тыс. сотрудников полиции, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и специалисты-кинологи. На прилегающих к школам территориях дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.

"Правопорядок обеспечен в полном объеме. Правонарушений не допущено", - добавила представитель ведомства.