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День знаний

Путин пообещал подписать школьнице ее первый собранный спутник

Президент намерен обсудить с Роскосмосом расширение программы "космических классов"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал школьнице подписать ее первый собранный спутник и обсудить с Роскосмосом расширение программы "космических классов".

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Мария Андреева, ученица Классического лицея № 1 из Ростовской области, обратилась к президенту с просьбой подписать ее первый собранный спутник. Она рассказала, что проводит и разрабатывает собственные уроки на тему космоса, на которые приносит этот спутник, предлагая участникам занятий прикоснуться к нему для исполнения желаний.

"Хорошо, мы когда закончим, я обязательно это сделаю", - согласился глава государства во время открытого урока "Разговор о важном".

Школьница также предложила создать проект на базе Роскосмоса, чтобы дети, которые не могут учиться в "космических классах", могли приехать познакомиться с историей космоса, там им могли бы рассказать, в каких конкурсах они могут принять участие. Президент оценил предложение: "Идея хорошая". "Я переговорю с руководством Роскосмоса и такую платформу, может быть, даже в тех городах, где нет предприятий Роскосмоса, - пошире сделают для всей страны. Идея сама по себе очень хорошая", - добавил он. 

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