Ректор Андрей Бетин провел для президента импровизированную экскурсию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Мастерскую управления "Сенеж". На макете мастерской ее ректор Андрей Бетин провел для российского лидера импровизированную экскурсию.

"У вас тут прямо целый город! Не ожидал даже!" - поделился впечатлениями Путин.

По словам Бетина, в кампус входит четыре гостиничных корпуса, по 125 номеров в каждом. Номера полностью подготовлены, в том числе и для маломобильных граждан. Для мастеров, педагогов и наставников предусмотрены номера с небольшим кабинетом, где они могут готовиться к своей работе. На территории кампуса находится здание ресторана, для которого участники "Территории смыслов" выбрали название "Библиокафе".

Главный корпус расположен в здании уникальной конструкции. "Он без коридорной системы. Шесть лучей, в каждом луче разные аудитории размером от десяти человек до пятидесяти, при этом в центральной части находится главный зал-амфитеатр на 780 посадочных мест, плюс дополнительно трансформируемый зал на 400 человек или два зала по 200", - рассказал Бетин. Обустройство зала-амфитеатра, получившего название "Агора", будет завершено к концу 2023 года.

Он также рассказал об особенностях создания нового кампуса, в том числе и о том, что в озере Сенеж, на берегу которого возводится кампус, во время строительства было сделано несколько интересных археологических находок.

Впечатления участников

Путин поинтересовался, чем может заниматься молодежь в получившемся центре. Бетин рассказал, что аналогичных мастерской управления центров в России много. "Наша главная задача - работать с управленцами, что называется, от мала до велика. На наших площадках присутствуют все - от школьников до губернаторов, от студентов до федеральных министров. И самое главное, что все в совершенно одинаковых условиях, в одинаковых помещениях. Это очень важно для нашей молодежи. Это такая преемственность поколений", - добавил Бетин.

Участники мастерской, собравшиеся со всей страны, поделились с президентом впечатлениями, а также рассказали о своей деятельности. Они презентовали главе государства карту молодежных форумов и образовательных центров России. Путину также продемонстрировали видеоролики о лучших проектах АНО "Россия - страна возможностей", о смысловых направлениях Мастерской управления "Сенеж" и о Всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов".

С появлением нового кампуса количество участников программ вырастет до 1 500 одновременно, что в пять раз больше, чем сейчас. Молодежный форум "Территория смыслов", входящий в линейку проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" стал первым событием, которое прошло в обновленном "Сенеже", а его участники первыми разместились в гостиничных корпусах нового кампуса мастерской.

Мастерская управления "Сенеж" создана по поручению президента в 2019 году и входит в число уникальных круглогодичных образовательных центров, являясь площадкой для воспитания современной молодежи и дополнительного образования опытных управленцев. За время работы мастерской управления проведено 180 образовательных программ, слушателями которых стали 90 750 человек. По итогам обучения выпускниками созданы и воплощены в жизнь более 500 социально значимых проектов.