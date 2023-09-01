Первая группа детей из Харьковской области отправилась на отдых в "Артек"

Они проведут там три недели

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первые 80 детей из Харьковской области отправились на отдых в детский лагерь "Артек", они проведут там три недели, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

"80 детей из Харьковской области отправились на отдых в "Артек", где им предстоит провести незабываемое время. В течение 21 дня ребята будут заниматься спортом, приобретать новые полезные навыки и участвовать в различных мероприятиях", - написано в сообщении.

В пресс-службе ВГА сообщили ТАСС, что это первая группа детей из Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против Международного детского центра "Артек".

Рестрикции также были введены против директора "Артека" Константина Федоренко. По версии американских властей, детский центр якобы "несет ответственность за деятельность по подрыву мира, безопасности, политической стабильности или территориальной целостности США, их союзников или их партнеров, прямо или косвенно участвует или пытается участвовать в такой деятельности от имени или в интересах правительства Российской Федерации". В документе утверждается, что "Артек" "принимает украинских детей, которые впоследствии проходят интенсивные программы "патриотического" перевоспитания и лишаются возможности вернуться в свои семьи".