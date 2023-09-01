1 сентября, 15:13

Путин: процесс наставничества в РФ объединяет поколения и позволяет обмениваться опытом

По словам президента, практика такого преемничества будет продолжена

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Наставничество объединяет юных россиян со взрослым поколением, позволяя передавать опыт и знания, практика такого преемничества будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

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"Очень важно, что наставничеством занимаются и взрослые люди, и молодые, только что об этом говорили, и мне это очень приятно слышать. Это передача вживую своего опыта и знаний тем людям, которые вам доверяют и которые вам нравятся, вы хотите передать эти знания другим людям", - сказал Путин.

Президент добавил, что наставничество - очень важный взаимный процесс, который будет укреплять общество. Работа над ним будет продолжена. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень знанийГод педагога и наставника
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