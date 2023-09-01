О чем говорил Путин во время "Разговора о важном"

Конкурс для семей и рецепт счастья. О чем говорил Путин во время "Разговора о важном"

Президент России Владимир Путин в День знаний провел открытый урок "Разговор о важном", участниками которого стали школьники, имеющие выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов, активисты.

По предложению президента урок прошел не в виде лекции, а в формате обмена мнениями. Главу государства спрашивали о перспективных отраслях науки и промышленности, таких как беспилотники и искусственный интеллект, а также интересовались его представлением о счастье и любимых предметах в школе.

ТАСС собрал основные высказывания Путина.

О развитии новых регионов

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях РФ живут "люди очень талантливые, трудоспособные, энергичные". "Никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать, нужно только создать условия. Но, конечно, нужна поддержка".

В ближайшие 2,5 года "только из федеральных источников планируется почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий", "это приличные деньги".

"Граждане РФ <...> будут открывать для себя возможности" туризма в новых регионах.

О специалистах по беспилотникам

В России действует программа развития отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до 2030 года, согласно которой в стране должны подготовить 1 млн специалистов. "Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро".

Отрасль БПЛА в стране имеет собственный вектор развития, беспилотники применяются в разных отраслях, в частности, в сфере обороны, в почтовой работе, в лесоохране.

Об искусственном интеллекте

Россия "идет и будет идти дальше" по пути внедрения новых технологий. Но к искусственному интеллекту "сегодня нужно относиться как к инструменту помощи педагогам и преподавателям".

"Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет".

Об увеличивающейся роли Азии

Россия "давно уже уделяет повышенное внимание развитию <...> отношений с азиатскими странами, даже не в связи с сегодняшними событиями". Это происходит естественным образом, "потому что с учетом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы". "Это абсолютно объективный, неизбежный процесс".

"В этой связи, конечно, востребованным является изучение языков тех стран, с которыми" у РФ растет объем отношений.

О семейном конкурсе

В России будет проводиться новый семейный соревновательный конкурс, который призван внести вклад в развитие традиционных ценностей.

Идея конкурса состоит в том, чтобы в нем "принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению".

Подать заявки можно будет уже с 4 сентября. Конкурс будет проводиться на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

О непобедимой России

Глава государства поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее. "Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся", - заявил Путин.

Президент рассказал, что в одном из писем дед описывал, как бабушка погибла и как она умирала на его руках. "Слова мне просто в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки, она понимала, что уходит из жизни, и он понимал, и она ему говорит: "Не плачь, не расстраивай меня", - процитировал президент письмо. - Вы представляете, какая глубина отношений? Переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет! <...> Когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду, в том числе и это - внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе".

К такому выводу подталкивает "только одна зарисовка из истории семьи". А таких семей в России "подавляющее большинство".

О счастье