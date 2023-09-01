Президент напомнил, что подобная платформа уже есть в Крыму

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость попробовать создать клуб молодых авторов при поддержке Министерства культуры РФ.

"Давайте попробуем, Сергей Владиленович (Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ - прим. ТАСС). Я переговорю и с министром культуры [Ольгой Любимовой], и с администрацией. <...> Мне казалось, что у нас как бы такое живое общение и информационная среда открытая абсолютно, этого достаточно. Но если вы чувствуете, что этого недостаточно, то, мне кажется, надо попробовать эту идею организовать", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговоры о важном", обращаясь к девятикласснику Григорию Васильеву, который выступил с идеей создать клуб молодых авторов при поддержке Министерства культуры России.

Президент напомнил, что подобная платформа уже есть в Крыму, и отметил, что "на постоянной основе там молодые люди собираются и общаются". "Туда еще и доехать нужно", - сказал в ответ мальчик. Путин с этим согласился и предложил Кириенко развивать из Крыма эту платформу по всей стране. По его словам, используя информационные технологии и привлекая работающих на полуострове наставников, можно попытаться масштабировать опыт этой площадки на всю страну.

"Владимир Владимирович, сделаем обязательно, но у нас у "Тавриды" есть уже 72 резиденции в регионах, то есть как раз вот такие площадки от "Тавриды" [работают] в регионах России, почти во всех", - сказал Кириенко. "Значит, недостаточно пока, или, может, они есть, но как-то себя не очень проявляют", - отметил президент.

В ходе беседы с Григорием Путин также попросил мальчика зачитать стихотворение собственного сочинения. "Я только за", - сказал школьник. "Какой молодец. <...> Гриша, здорово, поздравляю", - обратился глава государства к школьнику по окончании прочтения стихотворения.