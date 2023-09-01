ГП признала нежелательной работу зарегистрированного в США фонда "Свободная Бурятия"

По сведениям ведомства, организация, в частности, оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в ВС РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность зарегистрированного в США фонда "Свободная Бурятия". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия"), США", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Установлено, что руководители псевдоправозащитной группы постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании. Под видом "просветительской" деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, организация оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в Вооруженных силах РФ, принимает участие в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.