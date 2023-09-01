Фальков рекомендовал начать учебный год в онлайн-режиме в некоторых вузах Донецка

Это следует сделать для безопасности студентов и преподавателей, отметил глава Минобрнауки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Учебный год в некоторых вузах Донецка целесообразно начать в дистанционном режиме для безопасности студентов и преподавателей, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Практически везде, где есть возможность, в большинстве абсолютно новых территорий мы открываем [вузы] в обычном формате. Сегодня я вернулся из Мариупольского госуниверситета и Приазовского государственного университета в Мариуполе, оба они обновились, там сделаны ремонты, и уже сегодня студенты пошли на занятия, знакомиться с университетом. Понятно, что в ряде городов в силу форс-мажорных обстоятельств бережем студентов и преподавателей, не рискуем их жизнями. В частности, в Донецке все-таки целесообразно использовать онлайн-режим", - сказал Фальков журналистам.

По словам главы Минобрнауки, в большинстве других крупных городов и населенных пунктов учебный процесс в высших учебных заведениях начинается в очном формате. То же самое касается вузов в целом по России, где давно уже ушли от дистанционного режима работы.

Ранее ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко сообщил, что с 1 сентября в городах, близких к линии соприкосновения (Донецк, Горловка), университет начнет обучение дистанционно. При этом в направлениях подготовки по компьютерным специальностям удаленный формат, хорошо себя зарекомендовавший в годы пандемии COVID-19, может способствовать более эффективному обучению. Приемная кампания велась также преимущественно в дистанционном режиме.