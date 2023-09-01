Путин заявил, что в Москве решены не все транспортные проблемы

При этом, по словам президента, этот процесс в российской столице идет лучше, чем во многих других мировых агломерациях

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Транспортные проблемы Москвы решены еще не полностью, однако этот процесс идет в российской столице гораздо лучше, чем во многих других мировых агломерациях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"Да, наверное, еще не все проблемы транспортные решены, но все-таки они решаются гораздо лучше, чем во многих крупных городских агломерациях мира. Это можно 100% сказать", - отметил он.

Путин обратил внимание, что наибольших результатов достигают те страны, в которых развиваются крупные агломерации, они являются центрами развития. "Но все хорошо в меру, потому что развитие даже крупных агломераций должно происходить гармонично: наряду с научной, производственной сферой нужно развивать сферу социальную - это школы, дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, образовательные учреждения и так далее. Если наступают какие-то перекосы, сразу возникают острые, труднопреодолимые проблемы, в том числе и транспорт", - указал президент.