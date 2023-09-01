Президент поддержал идею брать работы, написанные в рамках конкурса сочинений проекта, за основу короткометражных фильмов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты проекта "Без срока давности" необходимо популяризировать. Кроме того, глава государства поддержал идею брать работы, написанные в рамках конкурса сочинений проекта, за основу короткометражных фильмов.

Алеся Жук, ученица МОУ лицей № 1 города Волгограда, рассказала, что активно занимается исследовательской деятельностью в рамках проекта "Без срока давности". Она обратилась к главе государства с предложением использовать лучшие работы конкурса сочинений, который проводится в рамках этого проекта, в качестве основы для короткометражных фильмов, чтобы показывать их в школах. Девочка спросила президента, что он думает о ее предложении, и Путин в ответ на это заметил: "Думаю, что вас нужно поддержать".

"Во-первых, спасибо, что вы занимаетесь таким важным делом и таким важным направлением, которое не позволяет забыть трагические и героические страницы истории нашего народа, нашей страны. А во-вторых, нельзя, чтобы это на полке лежало и было достоянием узкого круга тех, кто этим занимается. Ваши результаты надо популяризировать, точно совершенно", - сказал глава государства.

Федеральный проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и преступлениях нацистов в ее годы. Участники организации ведут поисковые работы, изучают архивы, организовывают выставки, а также участвуют в судебных процессах, расследуя нацистские преступления.

Также проект проводит фестиваль творческих возможностей, тема которого - геноцид мирных советских граждан. Всего имеется несколько номинаций: "живопись", "музыка", "поэзия" и "проза".