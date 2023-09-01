В Ливане не будут пускать на фильм "Барби" детей до 13 лет

Как отметил и.о. министра культуры страны Мухаммед Муртада, картина оскорбляет семейные традиции

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Цензурный комитет Управления общей безопасности (УОБ) Ливана, несмотря на острую полемику в обществе, разрешил показ в стране фильма "Барби" (2023). Как сообщил новостной портал Naharnet, при этом ливанские власти ввели строгие возрастные ограничения на просмотр фильма в кинотеатрах - в залы не будут пускать детей младше 13 лет.

9 августа исполняющий обязанности министра культуры Ливана Мухаммед Муртада рекомендовал запретить показ фильма "Барби" на территории республики по причине несоответствия демонстрируемых в нем ценностей нравственным устоям ливанского общества. По его словам, "после тщательного изучения стало ясно, что кинолента противоречит культурным и духовным ценностям ливанского народа". "Фильм "Барби" оскорбляет семейные традиции, так как пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность", - подчеркнул Муртада, который представляет в правительстве шиитскую общину.

И.о. министра внутренних дел Бассам Мавлави принял к сведению рекомендацию Минкультуры, однако указал, что окончательный вердикт вынесет цензурный комитет УОБ, который разрешает или запрещает просмотр любых фильмов и театральных постановок, дает санкцию на выступление иностранных артистов и музыкальных коллективов, появление на прилавках магазинов новых книг и печатных изданий.

В арабских странах Персидского залива, за исключением Кувейта, на просмотр "Барби" сейчас действует ограничение для лиц до 15 лет.

Официальный показ американской комедии "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях не предусмотрен на территории РФ и в Белоруссии. Ранее газета The New York Times сообщала, что фильм с момента дебюта 21 июля смог заработать $1 млрд в прокате быстрее, чем другие фильмы компании Warner Bros.