Мурманский арктический университет дополнительно получит на развитие 1,2 млрд рублей

Финансирование будет производиться из бюджетных и внебюджетных источников

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,2 млрд рублей планируется дополнительно направить на развитие объединенного Мурманского арктического университета (МАУ) из бюджетных и внебюджетных источников. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время командировки в Мурманск.

"Мы сегодня провели наблюдательный совет [МАУ] и приняли ряд фундаментальных решений: взяли за основу программу долгосрочного развития до 2032 года, договорились о том, что до конца первого квартала 2024 года сформируем дополнительный бюджет на реализацию тех направлений, первоначальных, которые требуются вузу, примерно, на 1,2 млрд рублей", - сказал Мантуров, который также является председателем наблюдательного совета вуза.

Он отметил, что финансирование будет производиться из бюджетных и внебюджетных источников. "Мы договорились, в том числе [с] индустриальными партнерами, которые входят в состав членов наблюдательного совета и другие компании, которые заинтересованы во взаимодействии с вузом, на предмет реализации прикладных проектов. В разных областях - это и газ, нефтедобыча и переработка. Это и водные ресурсы, и биотехнологии, и карбоновые полигоны. Сегодня также ректор университета предлагала развивать направление, связанное с беспилотниками. Мы будем поступательно двигаться, разобьем эту программу на этапы развития", - заключил Мантуров.

В декабре 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ утвердило приказ о слиянии двух крупнейших вузов Заполярья - Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета в единый Мурманский арктический университет, при этом все программы подготовки вузов были сохранены, а преподаватели остались на своих местах. При реорганизации преобразовались некоторые кафедры и факультеты.