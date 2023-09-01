Во всех вузах России пройдут занятия по противодействию террористической угрозе

Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, их проведут в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Занятия по противодействию террористической угрозе пройдут во всех вузах России в сентябре. Об этом сообщил журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Все университеты готовятся к учебному году и создаются специальные комиссии, в состав которых входят представители вуза, МЧС, Росгвардии и других правоохранительных структур. Проверяется готовность корпусов по всем параметрам, поэтому в сентябре все университеты в плановом режиме по согласованию с местными соответствующими органами будут в том числе проводить и необходимую отработку, как правило, это учебные тревоги и так далее. Это делается в плановом режиме ежегодно и в этом году также будет сделано", - сказал Фальков, отвечая на вопрос ТАСС о проведении в вузах России занятий по отработке действий при террористической угрозе.

По словам главы Минобрнауки, проведение подобных занятий следует грамотно запланировать, чтобы они не мешали учебному процессу. Также важно, чтобы проведение занятий действительно способствовало защищенности и безопасности, чтобы все их участники понимали, как действовать в экстремальных ситуациях, добавил Фальков.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что в преддверии учебного года в российских школах и колледжах пройдут учения по отработке действий педагогов и сотрудников охраны при террористической угрозе и чрезвычайных ситуациях. Уроки безопасности организованы Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.