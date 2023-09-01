Синоптики предупредили о дождях и грозах на Урале в выходные

В большинстве регионов округа потеплеет до плюс 20 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Дожди, грозы и туманы ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа в выходные. В большинстве регионов потеплеет до плюс 20 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 2 сентября] переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью - 6-11 градусов, днем - 15-20 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В воскресенье, 3 сентября, также ожидаются дожди и небольшое потепление до 16-21 градуса днем.

В Челябинской области ожидаются дожди и сильные ливни, грозы. В регионе в ближайшие два дня также потеплеет до плюс 15-20 градусов. Местами возможны сильные порывы ветра до 13-18 м/с. В выходные в Курганской области порывы ветра достигнут 7-12 м/с, ожидаются грозы, дожди, потепление днем до плюс 20 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в выходные ожидаются грозы, дожди и туман, потеплеет в регионе до плюс 15-20 градусов. В Югре также ожидаются туманы, дожди, потеплеет в субботу до плюс 22, в воскресенье - до плюс 19. В Ямало-Ненецком автономном округе потеплеет до плюс 15-20, осадков не ожидается, в отдельных районах туманы.