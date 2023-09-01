В Петербурге введут ограничения движения транспорта из-за легкоатлетического пробега

Пробег "Пушкин - Санкт-Петербург" является старейшим легкоатлетическим пробегом в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Старейший легкоатлетический пробег в России "Пушкин - Санкт-Петербург" изменит движение общественного транспорта, также будет прекращено движение на некоторых улицах в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"3 сентября в связи с проведением 96-го традиционного легкоатлетического пробега "Пушкин - Санкт-Петербург" в центре города вводятся временные ограничения в движении транспорта. С 00:00 до 23:59 запрещается остановка транспортных средств на 41 участке дорог. На ряде участков дорог будет сужение проезжей части. Еще по нескольким улицам будет полностью прекращено движение транспорта. Также на период проведения пробега вносятся изменения в движение общественного транспорта - с 07:00 до 15:00 поэтапно будут изменены 27 автобусных маршрутов и 16 троллейбусных маршрутов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что движение транспортных средств будет прекращено с 07:00 до 09:15 на Петербургском шоссе от Детскосельского бульвара до площади Египетские ворота, на Петербургском шоссе от Кузьминского шоссе до площади Египетские ворота; с 08:00 до 12:45 на Московском проспекте от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки; с 08:00 до 13:30 по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта и еще по ряду улиц и набережных в центре города.

Пробег "Пушкин - Санкт-Петербург" является старейшим легкоатлетическим пробегом в России и одним из старейших забегов Европы, он проводится с 1923 года. Для участников предоставляется самая быстрая трасса России. Дистанции: 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. За день до основного старта, 2 сентября, на Дворцовой площади состоятся детские забеги на 400 и 800 м.