В новых регионах начали работать 23 вуза, 1 250 школ и более 700 детсадов

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 82 региона оказывают шефскую помощь

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 20 университетов, 1 250 школ и свыше 700 детсадов начали работу 1 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"1 сентября в четырех регионах новых 23 вуза запускается, принимают студентов, 1 250 школ на четыре региона, порядка 700 с лишним садиков. Масштабные работы идут во всех четырех регионах. Сегодня у нас 82 региона оказывают шефскую помощь, наш единый заказчик присутствует на сотнях объектов. У нас идет масштабная работа. Не скажу, что все готово на 1 сентября - разная объективно обстановка, но везде идет работа", - сказал Хуснуллин журналистам.