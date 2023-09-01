В ДНР открыли новый корпус Мариупольского госуниверситета

В этом здании ранее располагался штаб батальона "Азов"

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Новый учебный корпус Мариупольского государственного университета имени Куинджи (МГУ имени Куинджи) - второй, где можно очно обучать студентов, - открылся 1 сентября, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Ранее в этом здании располагался штаб батальона "Азов" (батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ), и оно было полностью разрушено при освобождении города.

"Это здание было сильно разрушено, здесь был штаб "Азова". Сегодня мы видим, после того, что было разрушено - перекрытий не было, стен не было у части здания - мы видим полностью отреставрированное здание. <…> Дети пошли сегодня, студенты, [на учебу] - это самое главное", - сказал Хуснуллин.

По данным пресс-службы вуза, всего в Мариупольском госуниверситете имени Куинджи обучаются 4,2 тыс. студентов, в этом году они после боевых действий начнут обучение в очном формате. Этот корпус стал вторым, где студенты могут посещать занятия. Помимо лекционных комнат он оснащен лабораториями, актовым залом и другими местами для досуга студентов.

"Сегодня в Мариуполе открыли двери два обновленных университета - Приазовский государственно-технический университет и Мариупольский госуниверситет. Это очень здорово, у <...> студентов со всей страны есть возможность получать знания в комфортных современных условиях. Это другой настрой у преподавателей. Наличие университета в городе - хороший драйвер, делает его привлекательным у молодежи, хорошо сказывается на развитии города", - сказал журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков.