Путин заявил, что генетика не должна превратиться в угрозу для человечества

По словам президента, важно сохранять позитивные начала этой науки

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Развитие генетики может дать оружие страшной разрушительной силы, поэтому важно сохранять позитивные начала этой науки и не превращать ее в угрозу человечеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время неформального общения со школьниками после открытого урока "Разговор о важном".

Ученик лицея из Новосибирской области Глеб Егоренков попросил главу государства ввести в образовательную программу курс генетики, хотя бы в факультативном виде.

"Да, я понимаю, это [генетика] очень важно. И очень опасно, как говорят специалисты, - сказал президент. - Говорят, что те, кто выйдет на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной, разрушительной силы".

"И важно, чтобы те позитивные начала, которые заложены в самом предмете, не превратились в угрозу для человечества", - продолжил Путин, заверив что в России будут придерживаться этого принципа.