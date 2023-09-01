Путин посоветовал школьникам заниматься любимым делом, чтобы добиться успеха

По мнению президента, люди всегда идут за теми, кто добивается результата

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал ребятам, которые хотят добиться успеха, прежде всего заниматься любимым делом. Именно это, считает глава государства, позволяет достигать хороших результатов и вести людей за собой.

Такое напутствие он дал в беседе со школьниками после открытого урока "Разговор о важном". В ответ на вопрос одного из ребят, как раскрыть свои лидерские навыки, Путин признался: "Я не знаю, честно говоря. Не буду врать". "Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и вы будете добиваться результатов. Как только результатов будете добиваться, вы почувствуете вкус к тому делу, которым занимаетесь, и будете примером для других. И так постепенно-постепенно появятся эти, как вы сказали, лидерские навыки, качества. Люди за вами пойдут", - обрисовал перспективы он.

По мнению президента, люди всегда идут за теми, кто добивается результата, и это "не какое-то стихийное дело". Для контраста он привел эпизод из фильма Чарли Чаплина "Новые времена" (1936). "Помню, был у него такой фильмец, когда он идет, случайно подобрал какую-то красную тряпку (упавший с грузовика флажок для обозначения габаритов груза - прим. ТАСС). Идет, ей машет, потом поворачивается - а за ним уже толпа. Потом он случайно куда-то провалился - в люк или куда-то, а кто-то уже подхватил красное знамя и идет вперед", - отметил Путин. "Такое, наверное, тоже бывает. Но на самом деле выработка лидерских качеств основана на успехе. Я вам желаю этого успеха", - добавил он.