Порядка 20 тонн мороженого отправили в ЛНР и ДНР из Ярославской области

Гуманитарный груз, в который также вошли оргтехника, канцтовары и учебники для школы, станет подарком детям к началу учебного года

ТАСС, 1 сентября. Фабрика из Переславля Ярославской области направила 20 тонн мороженого в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в подшефный Акимовский район Запорожской области. Гуманитарный груз, в который также вошли оргтехника, канцтовары и учебники для школы, станет подарком детям к началу учебного года, сообщил глава региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

"20 тонн мороженого отправит наш переславский производитель "Буренка клаб" в ЛНР и ДНР, в том числе и в наш подшефный Акимовский район. Это будет сладким подарком детям к началу учебного года и очередным знаком поддержки наших соотечественников на Донбассе", - написал Евраев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, груз с мороженым отправился в Донбасс 1 сентября. Кроме этого, в составе груза - канцелярские принадлежности, оргтехника, учебники, художественная литература, строительные материалы и необходимое оборудование для восстановления инфраструктуры Акимовского района, в первую очередь - школ. В партию включены запчасти для техники, обмундирование, снаряжение, маскировочные сети, генераторы для ярославских военнослужащих в зоне СВО.

Правительство региона выделило средства на закупку учебников и оборудования. Для школ Акимовского района собрано около 3 тыс. экземпляров учебной и методической литературы, а также магнитно-маркерные доски, мольберты, конструкторы, наборы для подвижных игр, географические карты, вывески и другое.