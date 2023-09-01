Глава запорожского Минобразования заявила о безразличии к обвинениям в коллаборационизме

По словам Елены Шапуровой, образование находится вне политики

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр образования Запорожской области Елена Шапурова заявила ТАСС, что ей безразличны обвинения в коллаборационизме, предъявленные украинскими властями.

"Я знаю, что завели уголовное дело. Я не считаю себя коллаборанткой. Мне все равно. Я когда выходила на работу, реально понимала, что и санкции, и уголовная ответственность на Украине меня будет ждать именно по коллаборационизму, но я не считаю, что я сделала неправильный поступок. Я считаю, что я выбрала правильный путь. Образование вне политики и оно должно быть! Ну, а то, что они меня судят, мне все равно. Я живу в России и мне нравится", - сказала собеседница агентства.

Ранее в пятницу пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила о возбуждении уголовного дела против Шапуровой. Министр подозревается по статье 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Ей инкриминируется внедрение российских образовательных стандартов в учебных заведениях области.