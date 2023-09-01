На Доме профсоюзов в Луганске нарисовали мурал в честь подвига экипажа танка "Алеша"

Изображение нанесено по эскизам шестилетней девочки из Белгородской области

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Участницы движения дочерей офицеров "Катюша" на здании Дома профсоюзов в Луганске нарисовали мурал в честь экипажа танка "Алеша". Как сообщили ТАСС в движении, мурал нарисован по эскизам шестилетней девочки из Белгородской области, изобразившей награды солдат экипажа - Звезды Героев России, полученные ими от президента России Владимира Путина.

23 августа президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Звезды Героев России военнослужащие получили лично из рук главы государства в Курской области, куда тот прибыл по случаю 80-летия окончания Курской битвы.

"На фасаде одного из домов Луганска появилось изображение необычных орденов, эскизы которых нарисовала шестилетняя девочка из Белгородской области. Подвиг танкистов "Алеши" стал по-настоящему народным событием: дети и взрослые по всей стране хотят выразить свое восхищение и благодарность героям", - говорится в сообщении.

В сражении экипаж танка "Алеша" поразил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro, предпринявших атаку на запорожском направлении. В первые минуты боя были уничтожены оба танка Т-72Б противника. За следующие полчаса были уничтожены бронетранспортеры.