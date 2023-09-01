В трех регионах России запустили пилотный проект по стимулированию рождаемости

Он будет действовать в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости, запустили в трех областях России: Новгородской, Пензенской и Тамбовской. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Проект будет действовать до 31 декабря 2024 года. Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой поручено до 15 сентября создать рабочую группу по координации и мониторингу. Проведением программы займутся Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минтруд и другие профильные министерства.

В свою очередь, уполномоченные органы до 15 сентября должны направить в министерство труда и социальной защиты предложения по реализации проекта. Минтруду поручено до 10 октября этого года предоставить в правительство России временные методические рекомендации по проведению программы. Постановление вступает в силу с 1 сентября.

В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что правительство "выбрало три региона, которые представляют три наиболее сложных кластера по демографической ситуации". Она отмечала, что целью проекта является создание благоприятной среды для проживания.

22 августа президент РФ Владимир Путин, анонсируя предстоящий запуск пилотного проекта, отмечал, что его цель - "создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми".