Додон сообщил о закрытии в Молдавии за 30 лет более 400 школ

По словам экс-президента республики, также вдвое сократилось количество учителей

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. За годы независимости в Молдавии закрыто более 400 школ, вдвое сократилось количество учителей. Такие данные привел бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в связи с началом учебного года.

"За 30 лет независимости в Молдове исчезло более 400 школ, а количество учителей сократилось в два раза. В 2023 году было на 400 тыс. школьников меньше, чем в 1999 году. К сожалению, эта негативная тенденция сохранится, в последующие годы мы потеряем еще около 50 тыс. учащихся", - заявил Додон в обращении, размещенном в своем Telegram-канале. Он раскритиковал президента республики Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности за то, что на фоне кризиса системы образования все школы обязали провести 1 сентября урок, посвященный курсу правительства на интеграцию в ЕС.

По данным министерства образования, педагогический корпус Молдавии стремительно стареет на фоне растущей нехватки учителей. В республике насчитывается около 2 тыс. вакансий для преподавателей. Однако только чуть более половины выпускников профильных учебных заведений устраиваются на работу по специальности, из-за чего власти на местах уговаривают учителей пенсионного возраста продолжать трудовую деятельность.

Одна из причин такого положения - затяжной экономический и демографический кризис, из-за которого многие сельские школы Молдавии находятся в плачевном состоянии. Почти 10 лет назад на основании соглашения с МВФ правительство взяло на себя обязательство структурно реформировать систему образования с тем, чтобы сэкономить 0,5% ВВП. Однако реформа свелась к сокращению числа школ, из которых учеников перевели в более крупные образовательные учреждения, пообещав возить на занятия за счет государства.

Хотя в молдавском законодательстве русский обозначен как язык межнационального общения, под программу оптимизации в первую очередь попали русские школы, где обучается примерно пятая часть подрастающего поколения страны. По данным информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете российских соотечественников, эти учебные заведения закрывают якобы для экономии средств, поэтому желающие учиться на русском вынуждены поступать в частные учебные заведения.