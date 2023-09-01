В Мариуполе после реконструкции открыли Приморский парк

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, также были обустроены новые дорожки, зоны отдыха, места для игр, спортплощадки и мини-кафе

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Приморский парк открыт в Мариуполе после реконструкции, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Эта командировка богата на яркие события - именно таким точно стало открытие Приморского парка в Мариуполе, где завершили первую очередь реконструкции. И в честь этого даже устроили первый концерт. Работы по комплексному благоустройству самого большого общественного пространства в городе ведем по поручению президента - парк должен стать местом притяжения, центром исторической памяти, культурной и спортивной жизни, рекреационной жемчужиной Мариуполя", - написал Хуснуллин.

Он добавил, что обустроены новые дорожки и зоны отдыха, места для игр и спортплощадки, мини-кафе, обновлена смотровая площадка с видом на побережье Азовского моря. Восстановлен памятник Воинам-освободителям Донбасса и отремонтирован памятник "Бронекатер", а на центральной аллее парка и Аллее детей войны завершен ремонт дороги и уличного освещения.