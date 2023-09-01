В Мариуполе открыли движение по отремонтированному мосту через реку Кальчик

Восстановление транспортной инфраструктуры в новых регионах - одна из важнейших задач, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Мост через реку Кальчик, разрушенный в ходе боев за Мариуполь, открылся после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В Мариуполе открыл движение по отремонтированному мосту через реку Кальчик. Это важный объект для горожан, который обеспечивает транспортное сообщение между двумя районами на разных берегах. После полученных в 2022 году повреждений специалисты ГК "Автодор" всего за 7 месяцев фактически заново построили сооружение протяженностью 84 метра. Дорожникам пришлось сносить поврежденную конструкцию и заново возводить два пролета на пяти опорах", - написал Хуснуллин.

Восстановление транспортной инфраструктуры в новых регионах - одна из важнейших задач, добавил вице-премьер. В настоящее время в Мариуполе завершается ремонт 70 км дорог, продолжается ремонт шести мостов.

"Следующий важный объект городской инфраструктуры - газораспределительная станция номер №1, которая предназначена для подачи газа от магистрального газопровода "Таганрог - Мариуполь" в распределительные сети города. На ней была проведена реконструкция и установлено современное оборудование производительностью 150 тысяч кубометров в час. Поблагодарил специалистов за качественно сделанную работу, кстати ранее они уже ввели в строй ГРС-2 в другой части Мариуполя", - отметил Хуснуллин.